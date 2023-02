Modrá koža: 6 dôvodov, prečo vám mohla zmodrieť pokožka, a kedy zájsť za lekárom

Cyanóza je odborný termín, ktorým označujeme stav, keď dochádza k zmodraniu pokožky, pier alebo ďasien. Pri tmavšom pigmente môže zmodrieť aj nechtové lôžko alebo pokožka v okolí očí. K cyanóze pritom môže dôjsť vplyvom bežných okolností, ale aj závažných porúch, ktoré si vyžadujú odborné posúdenie.

K najčastejším príčinám modrania pokožky patrí nepochybne tvorba modrín a nedostatočné prekrvenie. Spoznajte aj ďalšie časté dôvody.

1. Modriny

Modriny vznikajú pri udretí končatiny alebo inej časti tela, pričom miesto nárazu je modrasté, žlté až červené a pri dotyku bolestivé. V okamihu, keď sa udriete, na poškodenom mieste sa hromadí krv a cievy pod kožou sú viac viditeľné, preto vzniká charakteristické modré sfarbenie pokožky.

Treba zájsť za lekárom? Väčšina modrín sa zahojí samostatne bez odbornej pomoci. Pomôžu chladivé obklady a lieky na tíšenie bolesti. Ak je zasiahnutá oblasť veľká, nehojí sa alebo začína opúchať, zvážte návštevu lekára.

2. Raynaudov syndróm

Ide o poruchu, pri ktorej dochádza k obmedzeniu krvného toku do prstov rúk a nôh, v dôsledku čoho tieto časti tela modrajú. Sprievodným príznakom môže byť aj strata citu v prstoch a pokles celkovej telesnej teploty.

Treba zájsť za lekárom? Lekára by ste mali oboznámiť so svojím stavom, ak sa vám opakovane stráca cit v prstoch rúk a nôh. Ak modranie nezmizne ani po niekoľkých dňoch, takisto by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

3. Porucha činnosti srdca

Zmodranie pokožky je možné pozorovať aj pri dlhodobej poruche činnosti srdcového svalu. Orgán pri nej nie je schopný pumpovať krv do celého tela, čo zároveň oslabuje činnosť nôh a pľúc. Modranie pokožky sa v tomto prípade dostavuje ako príznak nedostatku kyslíka v zle zásobených telesných partiách.

Treba zájsť za lekárom? V prípade nepretržitých alebo zhoršujúcich sa príznakov zlyhávania srdca je potrebné čím skôr kontaktovať lekára alebo zájsť na pohotovosť. V prípade náhlych závažných príznakov si privolajte záchranku.

4. Periférne ochorenie ciev

Pri tejto poruche dochádza k zužovaniu ciev najmä v oblasti nôh a okolo srdca a následnému modraniu pokožky v týchto miestach. Predchádza jej hromadenie tukových usadenín v cievach, ktoré blokujú prívod krvi do svalov nôh.

V extrémnych prípadoch dochádza k úplnému upchatiu ciev a zastaveniu prítoku krvi do nôh, čo má za následok modré sfarbenie pokožky. Tá môže nadobudnúť aj bielu farbu alebo lesk. Ochorenie sa prejavuje aj bolesťou pri pohybe, pričom najviac ohrození sú starší ľudia, fajčiari, cukrovkári a pacienti s vysokým tlakom alebo cholesterolom.

Treba zájsť za lekárom? Ak sa vaše príznaky náhle zhoršia, neváhajte s vyhľadaním lekárskej pomoci.

5. Argýria

Pri argýrii dochádza k zmene sfarbenia pokožky a ďasien, pričom následky môžu byť trvalé. Ochorenie sa často spája s používaním koloidného striebra, ktorého účinky na zdravie sú prinajmenšom otázne.

Treba zájsť za lekárom? Argýrii a s ňou spojenou návštevou lekárskej ambulancie sa dá ľahko vyhnúť jednoducho tým, že nebudete používať koloidné striebro. V prípade dostavenia sa príznakov však jednoznačne zájdite za lekárom.

6. Zápal pľúc

K vzniku cyanózy môže dôjsť aj vplyvom závažných pľúcnych ochorení, ako je astma či zápal pľúc.

Treba zájsť za lekárom? Samozrejme, pri modraní pokožky spôsobenom pľúcnymi ochoreniami hrozí celková zástava dýchania, a preto je nutné okamžite kontaktovať profesionálov.