Chcete výdatný spánok? Týmto jedlám sa musíte pred spaním vyhnúť

Vyprážané a ťažké jedlá

Jedla, ktoré zaťažujú žalúdok sa trávia oveľa dlhšie ako bielkoviny či sacharidy. Mastné, syrové či vyprážané jedlá vedú často k poruchám trávenia a udržia vás v noci dlhšie hore, prípadne budete mať veľmi ťažkú noc.

„Nechcete, aby sa motor tráviaceho systému rozbehol, keď sa zvyšok vášho tela snaží zaspať,” povedal pre Taste of Home poradca pre behaviorálny spánok Richard Shane, PhD, tvorca metódy Sleep Easily. Vyhnite sa večer jedlám, ako sú cheeseburgery, hranolky, vyprážané jedlá a veľké stejky.

Pikantné jedlá

Pred spaním by ste sa mali vyhýbať pikantným jedla hneď z dvoch dôvodov. Po prvé, môžu dráždiť žalúdok a spôsobovať pálenie záhy, čo sťažuje spánok. Po druhé, pikantné jedlá zvyšujú telesnú teplotu tela. K lepšiemu spánku však potrebujete zníženú telesnú teplotu, píše portál Sleep Health Solutions. Ak milujete pikantné jedlá, dajte si ich radšej na raňajky alebo obed.

Jedlá bohaté na tyramín

Pre kvalitnejší spánok by ste sa v neskorších hodinách mali vyhýbať potravinám, ktoré obsahujú vysoké množstvo tyramínu. Táto aminokyselina spôsobuje, že mozog uvoľňuje prirodzený stimulant, ktorý uľahčuje mozgovú činnosť. To môže sťažiť zaspávanie. Medzi potraviny, ktoré sú bohaté na tyramín, patria paradajky, sójová omáčka, baklažán, červené víno a vyzreté syry.

Káva a potraviny so skrytým kofeínom

Zrejme nikto, kto má problémy so spánkom, si večer nedá šálku kávy. Avšak pozor si treba dávať aj na potraviny, ktoré majú obsah kofeínu. Pri mnohých si to možno ani neuvedomujete. Patria tu nielen kolové nápoje či čaj, ale aj niektoré zmrzliny a dezerty majú v sebe kávu či čokoládu. Čokoláda iné potraviny s kofeínom pôsobia ako stimulanty. Sťažujú skĺznutie do hlbších štádií spánku a znižujú množstvo REM spánku.

Jedlá s vysokým obsahom vody

Nočné vstávanie na toaletu môže skutočne narušiť váš spánok. Ak sa tomu chcete vyhnúť, treba sa vzdať nielen príliš veľkého množstva tekutín večer, ale aj potravinám, ktoré ju obsahujú. Najlepšie je vyhýbať sa potravinám s vysokým obsahom vody, vrátane tých výživných. To zahŕňa zeler, vodný melón a uhorky.

Budí vás v noci časté močenie? Tieto malé zmeny vám môžu pomôcť Prečítajte si ešte:

Alkohol

Môže sa zdať, že pár pív, pár pohárov vína alebo pohárik na noc vám pomôžu zaspať. To možno áno, no spánok určite nebude kvalitný. Neskôr v noci alkohol preruší prirodzený spánkový cyklus. To môže znížiť množstvo REM spánku, ktorý potrebujete na regeneráciu.

Konzumácia alkoholu uvoľňuje všetky svaly v tele, čo môže zhoršiť obštrukčné spánkové apnoe a hlasné chrápanie. Pažerákový zvierač je sval, ktorý je tiež ovplyvnený alkoholom. Keď sa uvoľní, má tendenciu spôsobovať reflux kyseliny.

Potraviny spôsobujúce plynatosť

Potraviny, ktoré sú ťažko stráviteľné a obsahujú veľké množstvo vlákniny, sa môžu stať kvôli bolestivej plynatosti nočnou morou zdravého spánku. Tlak a kŕče spôsobené príliš veľkým množstvom sušeného ovocia, fazule, brokolice, karfiolu a ružičkového kelu vás môžu držať dlho hore. Ovocie a zelenina s vysokým obsahom vlákniny sú skvelé pre vaše telo, ale nie pre spánok. Snažte sa im preto pred spaním vyhnúť.