Facebook, ako ho poznáme, končí. Skupiny prejdú výraznou zmenou, toto v nich viac nenájdete

Používatelia Facebooku si za posledné mesiace mohli všimnúť novú funkciu v podobe komunitných četov. Ide o skupinové konverzácie, do ktorých sa môžu pridať členovia vybranej skupiny, pričom by ich mala charakterizovať konkrétna oblasť záujmu. V skupine o turistike tak napríklad môže vzniknúť komunitný čet zameraný na turistiku v Slovenskom Raji.

Komunitné čety by po novom mali celkom nahradiť podskupiny, známe aj ako Feed channels. K zmene by podľa portálu Techbyte.sk malo dôjsť 1. marca 2023. Podskupiny je zatiaľ možné nájsť v ľavom paneli pri zobrazení skupiny na počítačovom prehliadači, respektíve po zobrazení menu v rámci skupiny na mobilnom telefóne so systémom Android alebo iOS.

Po 1. marci materská spoločnosť Facebooku Meta zmaže všetky údaje a aktivitu z podskupín. Ak si ich chcete zachovať, môžete si ich stiahnuť kliknutím na tento odkaz a zvolením možnosti „Skupiny“.

Komunitné čety slúžia používateľom desktopovej verzie webových prehliadačov, ale aj Messengera. Podobne ako pri skupinových konverzáciách je možné do nich pozvať nových členov a oslovené osoby môžu členstvo v nich odmietnuť alebo prijať.

„Viacerí ľudia prirovnávajú tieto čety k Discordu, od ktorého sa Facebook vraj inšpiroval,“ dodáva Techbyte.sk.