Hrabko: Jeden cirkus sa možno skončil, ale druhý v parlamente ostáva

Schválenie uznesenia o predčasných voľbách v septembrovom termíne neznamená, že sa podarilo konsolidovať pomery v Národnej rade (NR) SR. Stále sa dá očakávať živelný a do veľkej miery chaotický vývoj. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.

Hrabko pri kondícii aktuálneho parlamentu nevylučuje ani to, že niekto predloží nové uznesenie o skrátení volebného obdobia. "Nedajú sa vylúčiť rôzne možnosti pri tom, ako je parlament rozbitý, ani zmena uznesenia o predčasných voľbách," poznamenal.

"Pravdepodobnejšie to k septembrovému termínu bude, až predseda NR SR voľby vyhlási. V tejto chvíli, ak sa nájde 30 poslancov, ktorí predložia návrh uznesenia s iným termínom a nájde sa 90 poslancov, ktorí to odhlasujú, tak bude platiť nové uznesenie, a nie to so septembrovým termínom," tvrdí Hrabko.

Ešte menej predvídateľné sú podľa neho iné parlamentné hlasovania, kde očakáva vznik "tekutých" väčšín na základe ad hoc dohôd. "Jeden cirkus sa síce skončil, ale druhý v parlamente ostáva. Videli sme, aké šachy vládli v parlamente, keď nedokázali otvoriť ani riadne zvolanú schôdzu," pripomenul Hrabko. Očakáva tiež mnoho populistických legislatívnych návrhov, ktorých hlavným zmyslom bude podpora predvolebnej kampane danej strany či hnutia.

Na margo premenovania mimoparlamentnej strany Spolu na Modrú koalíciu, Hrabko poznamenal, že Mikuláš Dzurinda dokázal uzatvoriť koalíciu bez toho, že by mal akúkoľvek vlastnú stranu. "Ukázal, že za tie roky nič nezabudol a niečo sa aj naučil. Bolo vidieť, že je politický profesionál. To sa nedá porovnať s nikým zo súčasných politikov, jedine možno s Robertom Ficom," poznamenal Hrabko. Dodal, že politické subjekty napravo od stredu sú dnes do značnej miery "rozbité" a ťažko sa dá predpovedať, ktorý dokáže prevziať iniciatívu a získať voličov na svoju stranu.