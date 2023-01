Foto: Zelenskyj zverejnil fotografie, ako športovci v ruinách trénujú na olympiádu

Zelenskyj k svojmu príspevku na Twitteri pripojil sériu fotografií zachytávajúcich ukrajinských športovcov a športovkyne, ako sa na olympiádu pripravujú v zruinovaných telocvičniach. Trénujú šerm, bojové umenia, gymnastiku.

Ukrajinský prezident v tvíte napísal: "Olympijské princípy a vojna sú v zásadnom protiklade. Rusko musí zastaviť agresiu a teror a až potom bude možné rozprávať sa o ruskej účasti v olympijskom hnutí."

Prezident Zelenskyj už v piatok vo videopríhovore pozval prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha, aby prišiel do mesta Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde sa už celé mesiace odohrávajú urputné boje medzi ukrajinskými obrancami a ruskou inváznou armádou.

Olympic principles and war fundamentally oppose each other. Russia must stop aggression and terror, and only after it will be possible to talk about Russian participation in the Olympic movement.