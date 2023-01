Video: Ženu šokovali zábery z reštaurácie. Zbadala tam svojho mŕtveho muža

59-ročná Lucy Watson pri pozretí videa z reštaurácie zostala zaskočená. Medzi zákazníkmi zbadala svojho zosnulého manžela Harryho.

Indická reštaurácia Spice Cottage v Sussexe začiatkom tohto mesiaca zverejnila video na oslavu Nového roka. Krátky klip, ktorý zdieľala na svojej facebookovej stránke, ukázal miestnosť plnú hladných hostí, ktorí si vychutnávali jedlo, zatiaľ čo okolo nich pobehujú čašníci a obsluhujúci personál. Na prvý pohľad nie je na záberoch nič zvláštne, ide len o štandardnú scénu v reštaurácii.

Pre Lucy Watson to však bol šokujúci zážitok, informuje portál LADbible. Na videu totiž zbadala svojho mŕtveho manžela jesť.

Sedel pri stole duch alebo reštaurácia len pretáčala staré zábery? Pani povedala, že si je istá, že nech už je za tým akýkoľvek dôvod, je to jej manžel.

„Aké staré sú tie zábery? Môj zosnulý manžel a jeho syn boli na prvom zábere a manžel zomrel v roku 2014,” pýtala sa. V rozhovore pre MailOnline povedala: „Facebook v skutočnosti nepoužívam, okrem toho, že sledujem priateľov. Prechádzala som sieťou a vyskočilo video. V momente, keď som to uvidela, som si pomyslela: 'Och môj Bože – to je Harry'. Bolo to okamžite. Ani som nemusela premýšľať.”

Na situáciu reagovala aj reštaurácia a povedala, že video bolo natočené len týždeň pred zverejnením. S čím však Lucy Watson nebola spokojná: „Naštvalo ma, keď mi poslali správu, že to bolo natočené minulý týždeň. To nemohlo byť."

Následne jeden z manažérov Spice Cottage zdvojnásobil svoje vysvetlenie a zverejnil ďalší komentár ku kontroverzným záberom. V príspevku na svojej facebookovej stránke reštaurácia uviedla, že prešla rekonštrukciou, pričom klip ukazuje nové rozloženie a dizajn, čo dokazuje, že nejde o staré video.

„Spravujem stránku podnikania na sociálnych sieťach a nahral som propagačné video, ktoré zobrazuje naše nové drevené stoly a renováciu interiéru. Rekonštrukcia bola dokončená začiatkom januára 2023 a propagačné video poukazuje na tieto zmeny. Pred januárom 2023 boli všetky naše stoly zakryté bielymi a červenými látkami, takže je zrejmé, že tieto zábery sú čerstvé. Ide o veľmi nezvyčajnú situáciu a dúfame, že to objasní akýkoľvek zmätok," uviedla reštaurácia vo vyhlásení.

A ak by to nestačilo, k príspevku sa vyjadrila ďalšia osoba, ktorá tvrdila, že dotyčný je jej otec a on nie je muž na videu. Napísala: „Osoba, ktorú Lucy Watson spomína, bol môj otec, Harry a môj brat. Toto na 100% nie je on."