SOI upozorňuje na nebezpečné čistiace prostriedky, spotrebitelia ich musia prestať používať

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje spotrebiteľov na nebezpečné výrobky na slovenskom trhu. Ide o produkty luxusnej značky The Laundress, Inc. Ako informoval výrobca, v čistiacich prostriedkoch a detergentoch sa nachádzajú zdraviu škodlivé baktérie.

Pracie prostriedky, aviváže, tekuté prípravky na škvrny, čistiace prostriedky pre domácnosť, tekuté prostriedky na riad môžu obsahovať baktérie ako Burkholderia cepacia, Klebsiella aerogenes a viacero rôznych druhov Pseudomonas. Baktérie pseudomonas sa bežne vyskytujú v pôde a vode a môžu spôsobiť infekcie pľúc a krvi.

Podľa inšpektorov by spotrebitelia mali okamžite prestať používať predmetné produkty. „Baktérie sa môžu dostať do tela pri vdýchnutí, cez oči alebo prasknutím kože. Ľudia s oslabeným imunitným systémom, externými zdravotníckymi pomôckami a pľúcnymi ochoreniami, ktorí sú vystavení týmto baktériám, môžu čeliť riziku závažnej infekcie, ktorá môže vyžadovať lekárske ošetrenie,“ uvádza SOI na svojej stránke.

Produkt značky The Laundress boli dostupné prostredníctvom internetového predaja, pričom si ich podľa SOI zakúpili viacerí Slováci. Spoločnosť The Laundress tiež vyzvala zákazníkov, aby prestali používať ich aviváže, ktoré môžu obsahovať nízke hladiny etylénoxidu, potenciálne škodlivého horľavého plynu.

