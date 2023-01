Ako vplýva šálka kávy na klímu? Táto káva je najekologickejšia, tvrdia vedci

Kanadskí vedci skúmali vplyv kávy na klimatické zmeny. V článku zverejnenom začiatkom januára navrhli ľuďom, aby zmiernili konzumáciu kávy ako súčasť riešenia klimatických zmien.

Výskumníci Luciano Rodrigues Viana, Charles Marty, Jean-François Boucher a Pierre-Luc Dessureault v analýze uverejnenej v The Conversation napísali, že znečistenie z prípravy kávy bolo len špičkou ľadovca.

„Obmedzenie vášho príspevku k zmene klímy si vyžaduje prispôsobenú stravu a káva nie je výnimkou. Výber spôsobu prípravy kávy, ktorý uvoľňuje menej skleníkových plynov a zmiernenie vašej spotreby sú súčasťou riešenia,“ napísali vedci z University of Quebec v Chicoutimi.

Kávové kapsuly alebo filtrovaná káva?

Štúdia tiež zistila, že používanie kávových kapsúl na varenie kávy prispelo k uhlíkovej stope menej ako varenie kávy s tradičným filtrom. „Naša analýza jasne ukázala, že tradičná filtrovaná káva má najväčšiu uhlíkovú stopu, najmä preto, že na výrobu množstva kávy sa používa väčšie množstvo kávového prášku. Tento proces tiež spotrebuje viac elektriny na ohrev vody a jej udržanie teploty,“ napísali vedci.

Vedci porovnávali varenie pomocou kávových kapsúl, varenie kávy v kávovare, varenie kávy pomocou francúzskeho lisu a používanie instantnej kávy. Zistili, že instantná káva je najekologickejšia, informuje portál New York Post.

K emisiám prispieva viac výroba kávy ako jej príprava

Výroba kávy podľa analýzy prispela k celkovým emisiám viac ako jej príprava.

Kávovník je malý zakrpatený strom alebo ker, ktorý sa tradične pestoval v tieni koruny lesa. Modernizácia sektora viedla k premene mnohých kávových plantáží na rozsiahle polia, ktoré boli plne vystavené slnku. K tomu pribudla potreba intenzívneho zavlažovania, systémov hnojenia a používania pesticídov.

„Mechanizácia, zavlažovanie a používanie hnojív vypúšťajúcich oxid dusný – ktorých výroba si vyžaduje veľké množstvo zemného plynu – výrazne prispievajú k uhlíkovej stope kávy,“ uviedli vedci.

Vedci tiež dodali, že pohodlie kávových kapsúl môže viesť k tomu, že ľudia zdvojnásobia svoju spotrebu kávy, čím sa environmentálna výhoda stane zbytočnou.

Štúdie zverejnené minulý rok zistili, že pitie jednej až dvoch šálok kávy denne môže prospieť zdraviu srdca. American College of Cardiology v štúdii zverejnenej v marci 2022 zistila, že káva bola spojená so zníženým rizikom srdcových chorôb a nebezpečných srdcových rytmov, informuje portál New York Post.