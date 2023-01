Čo v skutočnosti znamená skratka WC na toaletách? Toto ste doteraz netušili

Idem na toaletu, odbehnem si alebo kde máte záchod? V čase, keď nás prepadne potreba vyprázdniť sa, používame najrôznejšie spôsoby, ako sa pred ostatnými ospravedlniť a naznačiť, že navštívime miestnosť so záchodom. Každý pritom už aspoň raz použil skratku WC.

Viete však, čo táto skratka znamená? Dvojité w na začiatku dáva tušiť, že pravdepodobne pôjde o anglický výraz, čo je určite správny predpoklad. WC totiž označuje slová „water closet“, čo do slovenčiny prekladáme ako komora s kanalizáciou.

Pre Slovákov ide snáď o pochopiteľný záver, keďže samozrejmou súčasťou miestnosti s toaletou je kanalizácia, no u Britov táto skutočnosť vyvoláva zmiešané reakcie. V máloktorej britskej domácnosti totiž dnes nájdete kúpeľňu oddelenú od toalety, ako to je v niektorých domácnostiach u nás.

Ak by ste chceli v súčasnosti vo Veľkej Británii použiť toaletu, pýtali by ste sa na „restroom“, čo by sa doslovne dalo preložiť aj ako miestnosť na odpočinok. V minulosti tento výraz označoval kúpeľne alebo komory s umývadlom, kde sa hostia počas návštevy odchádzali osviežiť a opláchnuť.

Druhý častý výraz pre miestnosť s toaletou je „bathroom“, pod čím sa častejšie rozumie kúpeľňa s toaletou. Doslova ho prekladáme ako miestnosť s vaňou, čo je aj jeho pôvodný význam. V komorách s vaňou totiž kedysi nemusel sídliť záchod.

Z tohto dôvodu vznikla skratka WC, teda komora s kanalizáciou, ktorá je najpriamejším pomenovaním toalety. Označenie je dnes zaužívané skôr na pevninskej Európe.