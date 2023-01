Schodok štátneho rozpočtu v minulom roku dosiahol 4,524 miliardy eur

V medziročnom porovnaní však schodok štátneho rozpočtu klesol o 2,489 miliardy eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR na svojej webovej stránke.

„Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,832 miliardy eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 656,9 milióna eur,“ priblížilo MF. Deficit rozpočtu je nižší aj v porovnaní s októbrovou novelou zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. Tá predpokladala deficit na úrovni 5,474 miliardy eur pri príjmoch 21,471 miliardy eur a výdavkoch 26,945 miliardy eur.

Daňové príjmy medziročne vzrástli o 1,971 miliardy eur, čo je zvýšenie o 14,6 %, pričom pozitívny vývoj rezort financií zaznamenal takmer pri všetkých daniach. Príjmy z dane z pridanej hodnoty sa zvýšili o 829,4 milióna eur, daň z príjmov právnických osôb vzrástla o 951 miliónov eur, spotrebné dane o 154,9 milióna eur a dane vyberané zrážkou vo výške 25,3 milióna eur.

Zlepšil sa aj výber daní z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti, a to o 16,5 milióna eur či daní na tovary a služby vo výške 8,6 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 11,1 milióna eur. Naopak, medziročne sa znížili dane z príjmov fyzických osôb, a to o 25,8 milióna eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti medziročne vzrástli o 36,8 milióna eur, no negatívny vývoj zaznamenal rezort financií v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 123,1 milióna eur alebo o 5,4 %. Oproti roku 2021 poklesli aj príjmy z dividend, a to o 319,9 milióna eur (-66,6 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 267,6 milióna eur alebo o 29,8 %. „Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 46,8 milióna eur a iných nedaňových príjmov vo výške 218 miliónov eur,“ spresnilo ministerstvo. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri úrokových príjmoch vo výške 2,5 milióna eur a pri príjmoch z prenájmu vo výške 1,9 milióna eur .

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 401,8 milióna eur (+61,1 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 154,9 milióna eur (-6,6 %), a to pri medziročnom náraste výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 26,5 milióna eur (+7,0 %). Medziročne sa znížila aj platba do rozpočtu EÚ, a to o 26,5 milióna eur (-2,7 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 736,5 milióna eur a čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 213,1 milióna eur.