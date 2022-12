Peter Nagy: Marika Gombitová je pre mňa prvá dáma

Speváčka sa na pódium vrátila v plnej paráde. Janko Lehotský, Peter Nagy aj Ondrej Kandráč radi prijali pozvanie, aby boli hosťami tohto koncertu.

„Som rád, že prišla – ako sa hovorí - z našej 'garáže', kde si človek jeden od druhého zoberie tie svoje krásne harmónie a situácie. Som rád, že sa to na ňu prenieslo, lebo ona ešte vtedy neskladala tak vehementne. Som tomu rád, že som to svojím spôsobom preniesol na ňu, a potom spoločne na poslucháčov,“ povedal pre TASR po koncerte šéf Modusu Janko Lehotský.

„Marika Gombitová je pre mňa prvá dáma,“ hovorí pre TASR spevák Peter Nagy. „Máme veľmi kvalitné speváčky, Marika je ikona v tejto kategórii. Takže ostatné speváčky si budú musieť na túto rolu ešte pár rokov počkať, pretože Marika je výnimočná. Je to fenomén, bol som dojatý z tohto koncertu. Tým, že je moja kamarátka, tak som sa odosobnil a vnímal som to ako bežný poslucháč a fakt som aj potlačil slzu,“ dodal.

„Pre mňa momentálne je to jedna z najvýraznejších speváckych osobností v Česko - Slovensku. Vyrastal som na jej piesňach, vnímal som ju cez všetky jej životné etapy, kapely, sólovú dráhu, všetky hity, ktoré priniesla medzi ľudí. Pre mňa je to stretnutie s legendou, je to veľký zážitok, ťažko opísať, čo človek cíti, keď stojí s ňou na jednom pódiu, keď ako malé dieťa vzhliadate objavne na televíznu obrazovku v 80. rokoch a zrazu ste tvárou tvár na jednom pódiu. Pre mňa osobne naplnenie jedného veľkého sna,“ uviedol pre TASR Ondrej Kandráč.