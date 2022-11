Ukrajina popiera tvrdenia Ruska o obkľúčení Bachmutu, pre Rusov ide o dôležitý cieľ

Ukrajina však popiera tvrdenia Rusov, že mesto je takmer obkľúčené. Informuje o tom TASR podľa správ americkej spravodajskej televízie CNN. Tá poznamenáva, že pre ruské sily ide o dôležitý cieľ po nedávnych neúspechoch na fronte.

Na sociálnych sieťach sa šíria videá zo zničených budov v meste, v ktorom sa stále nachádzajú tisícky civilistov, a to bez dodávok elektriny či vody.

Another video from #Bakhmut and stories of residents about how they survive in the current circumstances. pic.twitter.com/V4iQ74Ii1X