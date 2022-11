Vedci vyvracajú mýty o spaní v podprsenke. Takto je to v skutočnosti

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia však neexistujú žiadne lekárske dôkazy, ktoré by tvrdili, že spať v podprsenke je zlé. Spánok v podprsenke môže obmedziť pohyb pŕs, čo môže viesť k pohodlnejšiemu spánku, píše healthline.com.

Pokiaľ podprsenka dobre sedí a nie je príliš tesná, tak nemá vplyv na váš krvný obeh a určite nezabrzdí rast prsníkov. Ak však dobre nesedí alebo je príliš priliehavá, môže znepríjemniť spánok. Podľa Johns Hopkins Medicine môžu dráždiť pokožku čipkované alebo škrabavé látky.

Spanie v podprsenke a rakovina prsníka

Spôsobuje spánok v podprsenke rakovinu prsníka? Odpoveď je opäť nie. Síce sa objavili fámy, že nosenie podprsenky s kosticami do postele by mohlo blokovať odtok lymfy a následne podporovať rast nádorov, no podľa špecialistov na breastcancer.org však neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by toto tvrdenie potvrdill.

Poobedný spánok je prospešný. Musíte sa však vyhnúť týmto chybám Prečítajte si ešte:

Podpora pŕs

Ak sa spaním v podprsenke usilujete odvrátiť pokles prsníkov, nemusíte tak robiť, nič sa tým nezmení. Nosenie podprsenky počas spánku tomuto procesu nezabráni ani ho nespomalí, prsia prirodzene časom ochabujú, vysvetľuje Dr. Yeh pre livestrong.com.

Nevýhody spania v podprsenke

Tak ako spánok v nej nemá žiadne zásadné výhody, tak nemá ani žiadne zásadné negatívne dôsledky. „Žiadne zverejnené údaje nehovoria, že spánok v podprsenke má nejaké škodlivé účinky, ako sú rakovina prsníka, zlý krvný obeh alebo spomalený rast pŕs,“ hovorí Dr. Terri Ann Samuels.

Jediným dôvodom na obavy je príliš tesná podprsenka, ktorá sa zarýva do pokožky. Stačí sa len uistiť, že máte správnu veľkosť.