Video: Experti na umelú inteligenciu pobavili Putina deepfake videom s Olafom Scholzom

Ako v piatok informovala agentúra DPA, Putin sledoval krátky videoklip so značným pobavením, najmä v závere, keď „Scholz“ priznáva, že Nemecko sa bez ruského plynu nedokáže zaobísť.

Po niekoľkých protiamerických vetách prevzatých z populárneho ruského akčného filmu Brat-2 falošný Scholz hovorí: „Chceli sme sa vzdať ruského plynu. Ale slovami ruského klasika: Chceli sme to spraviť čo najlepšie, ale dopadlo to ako vždy.“

Ide o legendárny bonmot ruského premiéra Viktora Černomyrdina, ktorý už v Rusku medzičasom zľudovel.

Putin was shown a deepfake with Olaf Scholz quoting Danila Bagrov at the Applied AI Technologies exhibition. pic.twitter.com/pXgOlhwnuJ