Video: Vážnu reportáž prerušilo slonie mláďa. Novinár bojoval, no nevydržal to

Reportér Alvin Kaunda bol uprostred vysvetľovania detailov o účinkoch ľudského konania na životné prostredie, keď sa mu tesne za ľavým uchom objavil sloní chobot.

Ten patril jednému z obyvateľov slonieho sirotinca v Nairobi, kde Kaunda natáčal reportáž o ničivom suchu postihujúcom Keňu a jej divokú prírodu. Chobot najskôr prehodil cez novinárove rameno a potom skúmal jeho ucho. Reportéra takéto obmedzenie osobného priestoru nezaskočilo a zodpovedne pokračoval v reportáži. Nevydržal to však dlho, keď mu slon chodil chobotom po tvári, vybuchol do smiechu.

Alvin Kaunda was in the middle of detailing the impacts of human actions on the natural world when the tip of a brown trunk popped into view just behind his left ear. https://t.co/H3BgyT9CnR pic.twitter.com/rHelqo8rLM