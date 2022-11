Poľsko chce zmraziť ceny plynu pre domácnosti na tohtoročnej úrovni

Poľská vláda chce zmraziť ceny plynu pre domácnosti zhruba na tohtoročnej úrovni. Povedal to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki s tým, že návrh zákona by mohol ísť do parlamentu na budúci týždeň.

Morawiecki dodal, že súčasťou navrhovaných opatrení by mohli byť príjmové kritériá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a poľskej PAP. Súčasné limity na ceny plynu pre poľské domácnosti vypršia v závere tohto roka. Morawiecki v tejto súvislosti uviedol, že rozhodnutie by malo padnúť do niekoľkých dní. „Chceme zmraziť ceny plynu pre všetky domácnosti na úrovni podobnej tej, ktorá platí v tomto roku," povedal Morawiecki na tlačovej konferencii. „Je možné, že sa rozhodneme uplatniť v tomto prípade príjmové kritériá," dodal s tým, že takýto prístup je spravodlivý. V utorok (22. 11.) Európska komisia navrhla zastropovanie cien plynu v Európskej únii na najbližšie mesiace na úrovni 275 eur za megawatthodinu. Pre poľskú vládu je to vysoko. „Návrh Európskej únie je na veľmi vysokej úrovni," povedal poľský premiér.