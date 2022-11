​Častá chyba pri používaní kondicionéra: Toto musíte spraviť ešte pred jeho nanesením!

Umývanie vlasov je vysoko individuálny a rozmanitý proces. Niektorí ho opakujú každý deň, iní mu vyhradia len dva dni do týždňa. Postup je však pre väčšinu približne rovnaký – najprv naniesť šampón, opláchnuť, potom naniesť kondicionér, a nakoniec opäť opláchnuť.

Hoci sú nádoby so šampónom a kondicionérom podobné, používanie týchto dvoch produktov by predsa len malo byť rozdielne. Ako upozorňuje londýnsky kaderník Ricky Walters, najväčšou chybou, ktorú opakujeme pri používaní kondicionéra, je, že si po použití šampónu len opláchneme vlasy a rovno nanesieme kondicionér.

Kondicionér by sa nemal nanášať na celkom mokré vlasy – takto dochádza len k jeho plytvaniu. Namiesto toho si treba vyhradiť chvíľu na vysušenie vlasov uterákom.

„Nie je nič horšie ako naniesť kvalitný a drahý kondicionér na premočené vlasy hneď po oplachovaní,“ podotýka Walters pre portál Mirror. „Drahé, husté a luxusné kondicionéry by sa mali nanášať na uterákom vysušené vlasy.“

Podľa kaderníka dlhé vlasy zadržia značný objem vody, ktorá potom riedi nanesený produkt, a tým oslabuje jeho účinky.

Ako by mal vyzerať správny postup umývania vlasov

Dôležité je dodržať aj správny postup pri nanášaní šampónu. Walters odporúča umyť vlasy šampónom až dvakrát, a až potom pristúpiť ku kondicionérovej kúre. Pred ňou treba vlasy sušiť uterákom po dobu aspoň dvoch minút.

Po šampóne na vlasy naneste kondicionér, ale dajte si pozor, aby ste ho aplikovali len do dĺžok, a nie ku korienkom, ktoré by mohol zbytočne zaťažiť a zamastiť. „Pre najlepší výsledok a dlhotrvajúci lesk nanášajte kondicionér len do dĺžok a ku končekom vlasov,“ uvádza Walters.

Nechajte produkt pôsobiť aspoň dve minúty, a potom vlasy opláchnite. Nasleduje záverečné sušenie.

Walters na záver radí používať husté a krémové kondicionéry, ktoré vlasom poskytnú maximálnu vlahu. Takýto typ produktu je osožný najmä pre suché a nepoddajné kadere.