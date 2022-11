Disney búra predsudky. V novej rozprávke je hviezdou plus size balerína

Disney debutoval so svojou prvou plus size hrdinkou v krátkom filme Reflect. Animák rozpráva príbeh mladej baletky Biancy, ktorá bojuje so svojím vlastným odrazom v zrkadle a prekonáva svoje pochybnosti a strach. Film patrí do série experimentálnych filmoc Disney Short Circuit.

Všetky rozprávkové princezné majú rovnaký typ postavy, kvôli čomu sa spoločnosť Walt Disney Animation Studios dostala pod paľbu kritiky. Keďže nereálne telá môžu mať negatívny vplyv na detských divákov. Žeby si tvorcovia z Disney vzali kritiku k srdcu?

Šesťminútový film animovala a režírovala Hillary Bradfield, ktorá sa podieľala aj na filmoch Encanto a Frozen II. Povedala, že diváci sa budú po zhliadnutí filmu cítiť sebaistejšie a budú sa vnímať v pozitívnejšom svetle, píše theguardian.com.