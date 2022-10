Putin tvrdí, že Moskva nemá v úmysle použiť jadrové zbrane na Ukrajine

Rusko podľa neho o použití takýchto zbraní nikdy nehovorilo, len to naznačovalo v reakcii na vyjadrenia západných lídrov. TASR informácie prevzala od stanice Sky News, denníka The Guardian a agentúr AFP a AP.

„Nepovažujeme to za potrebné. Nemá to zmysel, ani politický, ani vojenský,“ povedal Putin počas diskusie na politickom fóre v Moskve s tým, že ruská vojenská doktrína povoľuje použiť jadrové zbrane len v prípade obrany.

Šéf Kremľa opätovne obvinil Západ z „nukleárneho vydierania“. Jeho cieľom je vyvinúť tlak na spojencov Moskvy a neutrálne štáty a presvedčiť ich, že sa všetci musia spojiť proti Rusku, tvrdí Putin.

„Keď jadrové zbrane existujú, vždy existuje nebezpečenstvo, že budú použité,“ povedal tiež na fóre Valdajského diskusného klubu.

Zopakoval aj tvrdenie, že Kyjev má technológiu na výrobu a možné odpálenie tzv. špinavej bomby na Ukrajine, na čo sa podľa neho aj pripravuje.

„Hovoria, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) chce prísť a skontrolovať nukleárne zariadenia na Ukrajine. Sme za. A malo by sa to urobiť čo najskôr,“ povedal Putin. Dodal, že Kyjev „robí všetko pre to, aby zahladil stopy po takejto príprave“.