Toto prinesie druhá sezóna seriálu Rod draka, dočkáme sa jej zrejme neskôr

Vzhľadom na to, že jeho seriálový predchodca, Hra o tróny, dominoval televízii osem sezón, mohol by to byť začiatok ďalšej roky trvajúcej fantasy série založenej na knihách Georga R. R. Martina. Autor je tiež výkonným producentom seriálu.

"Sme nesmierne hrdí na to, čo celý tím House of the Dragon dosiahol v prvej sezóne," uviedla vo vyhlásení Francesca Orsi, výkonná viceprezidentka HBO. “Nemôžeme byť viac nadšení z toho, že môžeme pokračovať druhou sezónou epickej ságy rodu Targaryenovcov.“

Na novú sériu treba čakať

Je priskoro povedať presne, kedy sa dočkáme novej série, píše magazín Elle. Španielske noviny Hoy však informovali, že HBO má v pláne vrátiť sa do mesta Cáceres, aby nakrútili scény z Kráľovho prístavu pre druhú sériu. V meste by mali byť od marca do júna 2023 Ryan Condal potvrdil pre Variety, že séria sa plánuje natáčať približne v tomto čase a nevylúčil vydanie v roku 2023. Je však možné, že na seriál si počkáme až do roku 2024, píše magazín Elle.

Tvorcovia sľubujú drámu aj viac humoru

Vzhľadom na to, že séria rozpráva príbeh Tanca drakov, môžeme očakávať, že sa na obrazovku dostane viac udalostí z občianskej vojny Targaryenovcov. Prvá sezóna skončila tragickou stratou pre kráľovnú Rhaenyru, takže ďalšia kapitola pravdepodobne ukáže následky a to, ako na stratu reaguje. Kým väčšina prvej sezóny sa točila okolo udalostí vedúcich k občianskej vojne, druhá sezóna bude zobrazovať konflikt v plnom prúde. Condal pre The Sunday Times povedal, že budúca sezóna bude mať rýchlejšie tempo. Sľubuje aj dávku humorných situácií.

Štyri série alebo viac?

“Bude to trvať štyri celé série, každá po 10 epizód," napísal George R. R. Martin v príspevku na svojej webovej stránke. HBO však ešte musí tieto plány potvrdiť. Séria by mohla dokonca pokračovať dlhšie, keďže Hra o tróny trvala osem sezón, pričom posledné dve sa odchyľovali od Martinových kníh, píše Elle.com.