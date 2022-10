Predčasné voľby by boli najskôr o pol roka. Podľa Kollára by to krajinu uvrhlo do chaosu

Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR a šéf Sme rodina Boris Kollár. Hnutie podľa jeho slov nedrží vo funkcii ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ale súčasnú menšinovú vládu. Podporovať ju bude dovtedy, kým bude schopná presadzovať návrhy na pomoc ľuďom.

„Táto vláda je v menšine len vďaka Richardovi Sulíkovi (SaS), ktorý si postavil hlavu, a vďaka jeho náprotivku Igorovi Matovičovi. My sme sa ocitli niekde, kde sme sa nechceli ocitnúť,“ povedal Kollár novinárom s tým, že Sme rodina bolo za zachovanie štvorkoalície.

Podotkol, že aktuálne sa treba sústrediť na pomoc ľuďom a presadenie dobrých návrhov. Ak by koaliční partneri takto nechceli postupovať, preferuje dohodu o predčasných voľbách naprieč politickým spektrom. Upozornil však, že tieto by mohli byť vzhľadom na lehoty najskôr o pol roka. „Nemôžeme nechať krajinu uvrhnúť do chaosu a hospodárskeho úpadku,“ zdôraznil. Ak by došlo k dohode na predčasných voľbách, Kollár by požadoval od opozičných strán, aby jasne hlasovali počas celých šiestich mesiacov so súčasnou koalíciou a podporovali pomoc ľuďom.