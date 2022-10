Pellegrini menoval poslancov, kvôli ktorým sa nepodarilo odvolať Matoviča

Hlasovanie Národnej rady (NR) SR o odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie stálo na troch poslancoch Tomášovi Tarabovi, Štefanovi Kuffovi a Filipovi Kuffovi (všetci nezaradení). Tvrdí to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Dodal, že na odvolanie Matoviča chýbali tri hlasy, a práve títo traja poslanci nezahlasovali za vyslovenie nedôvery ministrovi a podržali ho vo funkcii.

„Každý, kto dnes nehlasoval za odvolanie Igora Matoviča, hlasoval za podržanie tejto vlády a podržanie okyptenej koalície pri moci. Deklarovali im, že majú stále v kľúčových otázkach ako takú väčšinu,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Pellegrini.

Jediným reálnym riešením sú podľa Pellegriniho predčasné voľby. Keďže referendom to asi nebude možné, možnosť vidí v zmene Ústavy SR. Je zvedavý, ako sa postavia kolegovia z SaS k návrhu zmeny ústavy z dielne Sme rodina, ktorý je v druhom čítaní. Z návrhu vyplýva, že súčasťou ústavy by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR ústavným zákonom alebo referendom.

Poslanci pôsobiaci v Hlase-SD sú podľa Pellegriniho pripravení rokovať ďalej o novele ústavy a podporia ju svojimi 11 hlasmi v druhom čítaní. Sú tiež pripravení rokovať o predčasných voľbách. Pokiaľ sa k tomu nepridá aspoň jedna koaličná strana, napríklad Sme rodina, tak to podľa Pellegriniho nestačí, keďže SaS s celou zvyšnou opozíciou nemajú 90 hlasov.

Taraba novinárom povedal, že nechcel byť na hlasovaní o odvolávaní, pretože by to podľa neho bolo aj hlasovaním o návrate SaS do vlády. „Keď to bude len o osobe Igora Matoviča a nebude to o návrate (Richarda, pozn. TASR) Sulíka k moci, tak je to iná vec,“ povedal.

Za vyslovenie nedôvery Matovičovi hlasovalo 73 zo 124 prítomných poslancov. Na vyslovenie nedôvery členovi vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda 76.

Proti boli poslanci OĽANO, desať z nich však bolo neprítomných. Všetci zo Smeru-SD hlasovali za odvolanie Matoviča, rovnako ako poslanci SaS okrem Martina Klusa, ktorý nebol prítomný. Poslanci zo Sme rodina boli buď proti, zdržali sa alebo sa neprezentovali.

Za vyslovenie nedôvery ministrovi financií hlasovali aj nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, Republike, ale aj poslanci z ĽSNS, rovnako ako nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. Neprezentovali sa nezaradení Štefan Kuffa, Filip Kuffa, Tomáš Taraba, ale ani Katarína Hatráková a poslanci zo Za ľudí.