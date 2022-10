Horolezci vyčistia hradné bralo v Devíne. Pripravte sa na dočasné obmedzenia

Horolezci a arboristi sa pustia do pravidelného čistenia hradného brala v bratislavskom Devíne. Práce by mali trvať do piatka (7. 10.), vyžiadajú si tiež dočasné obmedzenia na komunikácii pod hradom. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

„Dňa 3. 10. začne realizácia pravidelného čistenia hradného brala, v rámci sanačných opatrení havarijnej situácie, horného a stredného hradu od náletov," približuje samospráva s tým, že z brala majú byť uvoľňované aj zvetrané časti masívu. Práce vykonávajú horolezci a arboristi zo spoločnosti Three Trees. Vyžiadajú si tiež dočasné obmedzenie pre chodcov a dopravu na komunikácii pod hradom.