​Video: Chirurg vydesil záberom zo sály. Toto sa tam objavilo chvíľu po operácii

Mexický chirurg Jorge Bermejo Kawache Ortega na sociálnej sieti TikTok zverejnil video s pohľadom na to, čo si všimol v operačnej sále krátko po operácii.

Ortega vykonal hysterektómiu ženskej pacientke, po ktorej jeho kolegovia odfotili sklenenú nádobu s odstránenou maternicou v ochrannom roztoku. Až po spätnom prezretí záberu si lekári všimli anomáliu v pozadí.

Ako môžete vidieť vo videu, za sklom sa v čase zhotovovania snímky zjavil čierny tieň vo výške dospelého človeka, ktorý nápadne pripomína smrtku.

„Či veríte v paranormálne javy alebo nie, porozmýšľajte nad tým, čo vám teraz poviem,“ uviedol Ortega v rozhovore pre Jam Press. „Každý chirurg, ktorý vojde do operačnej sály, bojuje so smrťou o záchranu ľudského života. Raz vyhráme, potom zas prehráme. Je jedno, aký ste v tom dobrý, smrť je za každých okolností súčasťou našej práce a vždy sa prizerá.“

Ortega ďalej vysvetľuje, že na záber ho upozornil kamarát. „Prvé, čo som uvidel, bola nádoba s vyoperovanou maternicou 50-ročnej pacientky,“ spomína chirurg. „Operácia prebehla veľmi dobre a bez komplikácií, pacientku sme na ďalší deň prepustili.“

Podľa Ortegu fotografiu zhotovil jeho kolega s cieľom ukázať ju pacientkinej rodine. „Príbuzní si samozrejme všimli tmavú postavu za nádobou, a so zdesením sa pýtali, čo to je. Veľmi ich to rozrušilo,“ poznamenáva lekár.

Ortega chcel zdieľať fotografiu s niekoľkými svojimi známymi, ale záber sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach, kde sa rozmohli špekulácie o tom, čo sa skrýva za tajomnou siluetou. Podľa mnohých ide o ducha alebo prízrak, hoci zjavenie sa pravdepodobne dá vysvetliť aj jednoduchšie hrou svetla alebo uhlom pri fotografovaní.