Mikulec chce, aby sa Maďarsku pomohlo pri ochrane ich hranice so Srbskom

Uviedol to po zasadnutí mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Samotné hraničné kontroly vnútri Schengenu podľa neho nevyriešia migráciu ako takú, môžu akurát prispieť k zmene tranzitnej trasy. Potrebu vidí v riešení na úrovni celej Európskej únie a ochrane vonkajších hraníc schengenského priestoru.

„Napriek tomu, že Česko a Rakúsko zaviedli kontroly, sme v kontakte a aj pondelkové rokovanie je dôsledok koordinácie. Každý z nás si uvedomuje, že sám to nikto z nás nezvládne. Nedá sa hermeticky uzavrieť hranicu. Migrácia sa musí riešiť v krajinách jej pôvodu,“ vyhlásil Mikulec. Pomoc už ponúkol maďarskej strane a verí, že sa pridajú aj českí a rakúski kolegovia. „Aby sa pomohlo Maďarsku zabezpečiť ich vonkajšiu hranicu so Srbskom. Myslím si, že toto je riešenie, ktoré vie pomôcť, a de facto vie pomôcť aj ČR a Rakúsku,“ povedal a podčiarkol potrebu diskusie.

Tvrdí, že už dva roky hovorí o potrebe aktívnejšieho prístupu zo strany Európskej komisie pri readmisných dohodách a rokovaniach s Tureckom, Afganistanom či Sýriou. Dodal, že tlačia na Maďarsko aj pri dodržiavaní readmisných dohôd. Pomohlo by nám to však podľa jeho slov len v tom, že by sme Maďarsku vrátili tých migrantov, ktorých zadržíme.

Kontroly z našej strany na hranici s Maďarskom by podľa neho k ničomu neviedli. Tvrdí, že migrantov, ktorí už sú na ceste, to nezastaví. Vysvetlil, že ich ani nemôžeme dlhodobo zadržiavať, navyše u nás nechcú ostať, ale ísť do ďalších európskych krajín. Preto apeluje na zabezpečenie vonkajšej hranice Schengenu. „Tak, ako my máme zabezpečenú hranicu s Ukrajinou, tak musia aj ostatné krajiny zabezpečiť svoje vonkajšie hranice,“ poznamenal.

Minister pripomenul, že rezort už prijal opatrenia a zintenzívnili sa kontroly, pričom sa zaviedli aj spoločné hliadky s Maďarskom. „Z môjho pohľadu zavedenie kontrol vnútorných hraníc neprinesie výsledok,“ uviedol. Deklaroval ale, že sme na to pripravení. Vysvetlil tiež, že aktuálne ide o problém sekundárnej, nie nelegálnej migrácie a je potrebné aj riešenie zo strany Európskej komisie a celej Únie. V tomto smere rozumie aj ČR a Rakúsku a verí, že aj ich kroky s obnovením kontrol na vnútorných hraniciach Schengenu môžu vyvinúť tlak na komisiu.