Biele korenie v kuchyni často nepoužívate, ale mali by ste. Presvedčí vás o tom týchto 14 dôvodov

Korenie je spolu so soľou základnou prísadou, ktorá dotvára chuť prakticky každého receptu. K najčastejšie využívaným druhom korenia patrí klasické čierne korenie, ktoré sa získava z rastliny Piper nigrum. Poznáme ho v mletej aj celistvej podobe, obvykle ako vysušené guľôčky.

Biely súrodenec čierneho korenia pochádza z tej istej rastliny, rozdiel je v ich spracovaní. Bobuľky čierneho korenia sa zbierajú ešte nedozreté, po čom nasleduje ich sušenie s kožou navrchu. Po celkovom spracovaní preto získavajú čiernu farbu a vráskavý vzhľad.

Pri zbere plne dozretých bobúľ korenia sa tieto plody namáčajú a kvasia a nakoniec sa z nich odstráni vonkajšia vrstva. Takýmto spôsobom získavame biele korenie, ktoré je na pohľad jemnejšie a svetlejšie ako čierne.

Biele korenie sa často pridáva do receptov so svetlými prísadami, kde po zamiešaní nepôsobí kontrastne. Rozdiel však nespočíva len vo farbe – oproti čiernemu koreniu je totiž takisto chuťovo jemnejšie a slanšie.

Rozdiely medzi dvomi základnými druhmi korenia badať aj pri skladovaní. Sušené bobuľky čierneho korenia vydržia vo vzduchotesnej nádobe až rok, v mletej podobe strácajú chuť po niekoľkých mesiacoch. Keďže biele korenie nemá zaručenú ochranu v podobe vonkajšej vrstvy, v poličke nám vydrží kratšie a o chuť prichádza už v priebehu dvoch až troch mesiacov.

Biele korenie by ste sa nemali báť pridať do jedál, v ktorých inak oceňujete zemitú chuť čierneho korenia v kombinácii so štipkou soli. Skvele sa hodí napríklad na ochutenie praženice, cesnakových a bylinkových dipov a omáčok, či dokonca vyprážaných kuracích krídel, čo je recept, ktorý sa osvedčil aj fastfoodovému reťazcu KFC.

Keďže sa biele korenie tradične hodí do svetlých receptov, využijete ho aj všade tam, kde sa pridáva syr, ďalej pri príprave šalátov a polievok, obložených chlebov, slaných pekárenských výrobkov, cestovín a omáčok, no môžete ho pridať napríklad aj do čaju.

