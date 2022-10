Zemiakové šupky nevyhadzujte, tento recept z nich si zamilujete!

Čo robíte so zemiakovými šupkami, keď škriabete zemiaky? V tom lepšom prípade asi idú do kompostu, v horšom skončia v koši ako smeti. Ale viete o tom, že zemiakové šupky dokážete zužitkovať v kuchyni? Ak nie, dnes vám predstavíme recept, ako si doma rýchlo a jednoducho zo zemiakových šupiek spraviť lahodné čipsy. Stačí len pár surovín a teplovzdušná fritéza. Čipsy tak nebudú mastné a nezdravé, takže sú vhodné pre celú rodinu.

Recept je z kanálu thisisplanetfood na sociálnej sieti TikTok a na prípravu domácich čipsov budete potrebovať:

Zemiakové šupky

2 čajové lyžičky mletej údenej papriky

1 čajovú lyžičku granulovanej cibule

1 čajovú lyžičku sušeného cesnaku

1 čajovú lyžičku oregana

Polovicu čajovej lyžičky soli

Polovicu čajovej lyžičky korenia

Trocha olivového oleja

Príprava týchto domácich čipsov zo šupiek je naozaj jednoduchá. Najskôr dobre umyte zemiakové šupky a následne ich osušte. Potom primiešajte všetky hore uvedené suroviny a pokvapkajte trochou olivového oleja. Celé to dobre premiešajte a vložte do teplovzdušnej fritézy. V nej šupky fritujte pri teplote 200° nejakých 5 minút. To je všetko, za pár minút máte hotovo!

K čipsom si navyše môžete rýchlo a jednoducho pripraviť aj chutný dip, pričom väčšina potrebných surovín sa nachádza v každej domácnosti. Jednoducho zmiešajte 100ml majonézy, 2 čajové lyžičky medu, 1 čajovú lyžičku citrónovej šťavy, polovicu čajovej lyžičky sušeného cesnaku, polovicu čajovej lyžičky oregana, 1 čajovú lyžičku nasekanej petržlenovej vňate, trochu soli a korenia.

Takto vám stačí len pár chvíľ a máte po ruke lahodnú pochúťku na filmový večer či víkend strávený v kruhu rodiny a priateľov.