Výpovede by mohlo podať 1500 lekárov, Lengvarský chce tomu zabrániť

Výpovede by mohlo podať okolo 1500 lekárov. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo plus. Odvolal sa pritom na anketu, ktorú rezort zdravotníctva realizoval v nemocniciach.

Presné číslo výpovedí bude podľa ministra známe až v pondelok (3. 10.). „Zatiaľ hovoríme iba o veľmi teoretických možnostiach," skonštatoval. V nemocniciach aktuálne podľa neho pracuje okolo 8000 lekárov. Lengvarský zdôraznil, že vláda situáciu rieši a zdravotníctvo je jej prioritou. „Budeme sa musieť dohodnúť tak, aby výpovede skrátka neboli," doplnil. Poukázal, že požiadavky lekárskych odborárov sú legitímne, no viaceré z nich si vyžadujú čas. Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský v pondelok (26. 9.) upozornil, že výpovede podalo už viac ako 1200 lekárov. Visolajský v auguste vyzval lekárov na podanie výpovedí. Urobil tak po rokovaní na Úrade vlády SR k platom zdravotníkov. Reagoval, že samotné zvýšenie miezd problém v zdravotníctve nevyrieši. Poukázal na potrebu splnenia ich ďalších požiadaviek, ako napríklad nastolenie poriadku vo financovaní nemocníc či zavedenie systému DRG.