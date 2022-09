Video: Hviezda Hry o tróny o traumatickom vzťahu s otcom. Vzalo mi to veľkú časť detstva

25-ročná hviezda seriálu Hra o tróny v podcaste The Diary Of An CEO otvorene porozprávala o svojej výchove predtým, ako sa preslávila ako Arya Stark v seriáli HBO vo veku 12 rokov.

Maisie vyrastala v Somersete so svojou matkou Hilary a tromi súrodencami - Jamesom, Beth a Tedom a prvýkrát prehovorila o svojom vzťahu so svojím odcudzeným otcom. Moderátorovi Stephenovi Bartlettovi povedala, že jej matka „utiekla“ svojmu otcovi, keď mala štyri mesiace.

Pred dosiahnutím 8 rokov mala herečka traumatický vzťah s otcom: „Nechcem o tom veľmi rozprávať, lebo sa to týka aj mojich súrodencov, ale vzalo mi to veľkú časť detstva. Mala som kvôli tomu aj veľké problémy so spánkom.”

Všetko zmenila jednoduchá otázka učiteľky: „Keď som mala osem rokov, stala sa pomerne zložitá séria udalostí, a dosiahlo to svoj vrchol. Vtedy si ma učiteľka odviedla nabok a spýtala sa, čo sa stalo a či som hladná. Povedala som, že áno.” Postupne sa jej pýtala všetky správne otázky, a tak sa dozvedeli o problémoch. „Všetky veci, ktoré sme zažívali, boli na stole,” povedala v rozhovore herečka.

Maisie, ktorá už predtým otvorene hovorila o svojich problémoch s duševným zdravím, povedala, že hoci sa jej uľavilo, že už nemusí vidieť svojho otca, stále zápasí s protichodnými pocitmi. „Bola som rada, že už nemusím vidieť svojho otca, ale bolo to proti všetkému, čo som kedy poznala.”