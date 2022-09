Video: Streľba v škole si vyžiadala najmenej 13 obetí

Aktualizované: 12:47

Životy najmenej 13 ľudí vrátane siedmich detí si v pondelok vyžiadala streľba v škole v stredoruskom meste Iževsk. Aktualizovanú bilanciu zverejnili vyšetrovatelia, ktorí predtým informovali o deviatich obetiach, informovala agentúra AFP.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý je označovaný za ruskú obdobu amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), vo svojom vyhlásení dodal, že zranenia pri útoku v škole utrpelo 14 detí a sedem dospelých.

#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Sledkom medzičasom informoval, že streľbu v škole spustil 34-ročný Arťom Kazancev, ktorý bol absolventom tejto školy. Vládne úrady potvrdili, že po útoku spáchal samovraždu. Jeho telo našli policajti v jednej z učební školy.

Ministerstvo vnútra dodalo, že útočník mal pri sebe dve pištole a veľkú zásobu munície.

V súvislosti s tragédiou úrady Udmurtskej republiky, ktorej je Iževsk hlavným mesto, vyhlásili trojdňový smútok.

Do danej školy v Iževsku chodí 982 detí a zamestnaných je tam 80 učiteľov.

Several reported dead, including children in #Izhevsk school shooting. Ambulance, police are at the scene.



As per reports Gunman reportedly shot himself.#Russia pic.twitter.com/7kRQWx7HLV — Rahul Upadhyay (@rajrahulnews) September 26, 2022

Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) majú deti strelné, ale aj bodno-rezné zranenia, ako aj zlomeniny.

Na mieste zasahovali policajné a záchranné zložky, ktorým sa veľkú časť školákov a učiteľov podarilo odsunúť do bezpečia. Iné deti sa s učiteľmi zamkli v učebniach.