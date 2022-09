Lavrov: Spojené štáty sa v súvislosti s Taiwanom zahrávajú s ohňom

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil Spojené štáty, že sa v súvislosti so situáciou na Taiwane "zahrávajú s ohňom". Vyhlásil to v sobotu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

„(Spojené štáty) sa v súvislosti s Taiwanom zahrávajú s ohňom. Ba čo viac, ešte mu sľubujú aj vojenskú podporu," povedal Lavrov. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň na stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom zdôraznil, že Rusko sa hlási k politike jednej Číny. „Odsudzujeme provokácie USA a ich satelitov v Taiwanskom prielive," povedal. Len niekoľko minút pred prejavom Lavrova na VZ OSN čínsky minister zahraničných vecí Wang I uviedol, že Peking bude naďalej pracovať na „mierovom zjednotení sa" s Taiwanom a zároveň bojovať proti „separatistickým aktivitám" podporujúcim taiwanskú nezávislosť. Dodal, že Čína v prípade vonkajšieho zásahu podnikne rázne kroky. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v piatok stretol s Wang Im. Témou ich rozhovoru bola aj situácia na Taiwane, pričom rezort diplomacie USA stretnutie označil za „priame a úprimné". Čína však uviedla, že Washington vysiela v súvislosti s Taiwanom „nebezpečné a nesprávne signály". Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Situácia v regióne sa zhoršila po augustovej návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Čína vtedy spustila v jeho blízkosti rozsiahle vojenské cvičenia. Prezident USA Joe Biden v rozhovore pre americkú televíziu CBS uviedol, že americké sily by bránili Taiwan pred čínskou inváziou. Biely dom tento výrok komentoval tak, že politika Washingtonu sa nemení.