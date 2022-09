Zelenskyj: Turecká spoločnosť Baykar postaví na Ukrajine továreň

Zelenskyj následne vyhlásil, že táto spoločnosť postaví na Ukrajine továreň na výrobu bezpilotných lietadiel, informuje tlačová agentúra Reuters.

Bezpilotné lietadlá typu Bayraktar TB2, vyrábané predmetnou spoločnosťou, sú veľmi obľúbené na Ukrajine, kde pomohli zničiť už množstvo delostreleckých systémov a obrnených vozidiel ruských okupačných síl.

„Hovorili sme o podrobnostiach výstavby továrne Baykar na Ukrajine a výrobe nového tovaru s použitím ukrajinských komponentov,“ uviedol Zelenskyj v online príspevku po stretnutí s riaditeľom Baykaru Halukom Bayraktarom v Kyjeve.

Na videu zverejnenom na internete je vidieť, ako Zelenskyj odovzdáva Bayraktarovi ukrajinský Rad za zásluhy. Zelenskyj od svojho tureckého hosťa dostal tradičnú vyšívanú ukrajinskú košeľu s vyobrazením bezpilotného lietadla.

Volodymyr Zelenskyy presented the Order "For Merits" to the CEO of the Turkish company "Baykar" Haluk Bayraktar



Zelenskyy and Bayraktar also discussed the details of the construction of the Baykar factory in Ukraine and the manufacture of new products using Ukrainian components. pic.twitter.com/dLOcZxpTee