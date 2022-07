SHMÚ upozorňuje v týchto okresoch na búrky, hrozia aj krúpy

Meteorológovia upozorňujú na búrky v piatok podvečer, do 19.30 h sú vydané výstrahy pre Bratislavský kraj a viacero okresov Trenčianskeho kraja. Do 18.00 h platí prvý stupeň výstrah aj v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Vydané sú aj najnižšie hydrologické výstrahy vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach. Hrozí prechodný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch. Týkajú sa okresov Kysucké Nové Mesto, Martin i oblasti Žilina-sever. Predbežne platia do 18.00 h, v prípade okresu Martin o hodinu kratšie.

Možné je dosiahnutie a prekročenie stupňov povodňovej aktivity. „Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ upozornili meteorológovia.

Pršať bude aj v sobotu

Väčšinu územia Slovenska môžu v sobotu (30. 7.) potrápiť búrky. Meteorológovia tiež upozorňujú na dážď.

Najnižší stupeň výstrah pred búrkami je vydaný pre celé Slovensko, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. Predbežne by mali tieto výstrahy platiť od 11.00 do 20.00 h. Búrky môžu byť podľa meteorológov sprevádzané prudkým lejakom, nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpami.

V sobotu od obeda predbežne platí tiež prvý stupeň výstrah pred dažďom, ktorý môže ojedinele dosiahnuť úhrn od 50 do 75 milimetrov. Tieto výstrahy sa majú týkať všetkých krajov okrem Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho.