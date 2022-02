Prezidentka varovala pred ruskou propagandou, ocenila zjednotenie väčšiny sveta

Dnes už musí byť každému jasné, kto sa bráni a kto útočí. Dnes je jasné, že aj krajiny ako je Slovensko sa musia na svoju obranu pozerať v kontexte tejto novej a veľmi konkrétnej hrozby. Útok Ruska totiž prepisuje novodobú históriu. To, čo doposiaľ nebolo možné, sa od dnešnej noci stalo skutočnosťou. Táto situácia však prináša aj jeden silný benefit. A to je zjednotenie väčšiny sveta. Nateraz neexistuje vyjadrenie žiadneho štátu sveta, ktorý by schvaľoval ruský útok voči Ukrajine. Žiadneho štátu sveta. Ruské politické vedenie ostáva osamotené. Zjednotili sme sa vo svete na odsúdení ruskej agresie a na solidarite s Ukrajinou. A Slovensko je toho súčasťou. Viem, že mnohí z vás, obzvlášť mladí ľudia, prežívate pocity strachu z toho, či vojnový konflikt nemôže zasiahnuť aj Slovensko. Chcem vás preto opätovne uistiť, že naša územná celistvosť a bezpečnosť nie je bezprostredne ohrozená. Ostaňme preto pokojní, i keď ostražití a pripravení. Buďme ľudskejšími jednak medzi sebou, ale aj voči ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Sú to ľudia ako my, ktorí chceli žiť svoje bežné životy, kým ich nevyhnala vojna. Každá kríza je skúškou, a verím, že v tejto skúške obstojíme!