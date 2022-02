Peško: Ukrajina pre Rusko predstavuje hrozbu z hľadiska prodemokratickej orientácie

Pre súčasné vedenie Ruska je Ukrajina skôr hrozbou z hľadiska svojej jednoznačnej prodemokratickej orientácie. V relácii TASR.TV SVET s Pavlom Demešom to uviedol diplomat a bývalý riaditeľ Strediska OBSE pre prevenciu konfliktov Marcel Peško.

„(Ukrajina je) hrozbou z hľadiska svojho úsilia integrovať sa do západných štruktúr, nastaviť právo zákona, bojovať s korupciou, nastaviť systém demokracie a rozvoja spoločnosti na základe demokratických hodnôt. A toto je základný problém, kľúč k tomu, čoho sme svedkami... Ukrajine nie je umožnené, aby si slobodne vybrala svoju zahranično-politickú orientáciu, ale aj rozvoj svojej spoločnosti,“ uviedol diplomat.

Domnieva sa, že sú aplikované princípy nadradenosti a kontroly určitého územia, akéhosi práva rozhodovania o tom, ktorým smerom sa má susedná krajina uberať. "To sú princípy z 19. storočia alebo zo studenej vojny. Aj my sme poznali ich aplikáciu po druhej svetovej vojne, v roku 1968, a dnes nepatria do modernej spoločnosti,“ tvrdí veľvyslanec s osobitným poslaním pre hybridné hrozby Marcel Peško.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.