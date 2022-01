Hybrid vs. klasický automobil: Pre a proti

Zohľadnite čas využívania automobilu

Posledných pár rokov každá väčšia automobilka prehlásila, že zvyšuje investície do vývoja elektrifikácie vozidiel. Je to najmä z dôvodu, pretože aby výrobcovia dokázali spĺňať emisné limity u nových automobilov, musia ich chtiac či nechtiac elektrifikovať.

V súčasnosti sa tiež často diskutuje o sprísnení týchto emisných noriem, najmä v súvislosti so zavedením nových a prísnejších limitov – Euro 7. Okrem toho je tu aj problém chýbajúcich čipov, čoho dôsledkom je, že automobilky nemôžu nové autá dokončiť a stoja im vo výrobe.

Výsledkom toho je, že dopyt výrazne prevyšuje ponuku a cena nových automobilov so spaľovacím motorom stúpa.

Stúpajúci trend elektrifikácie vozidiel potvrdzujú aj štatistické údaje Ministerstva vnútra SR, ktoré uvádzajú stále rastúci dopyt po elektromobiloch a hybridoch.

Z uvedených dôvodov je pri rozhodovaní, či si kúpite hybrid, alebo klasický automobil, dôležité zvážiť faktor času. Pokiaľ by ste chceli nový automobil využívať viac ako 5 rokov, odporúčame siahnuť po elektrifikovanom vozidle. Ak aj vás ale napriek tomu láka spaľovací motor, tak s jeho kúpou neváhajte. Cena nových automobilov bude totiž časom stúpať.

Samozrejme, treba zvážiť aj ďalšie faktory. Či už sa bavíme o spaľovacom motore, alebo hybride, aj jedno aj druhé má svoje výhody a nevýhody.

Vedeli ste, že… … automobilka Mercedes-Benz sa plánuje zamerať najmä na elektromobilitu a to tak, aby do roku 2030 bola schopná predávať zo svojej výroby minimálne 20 % elektrifikovaných vozidiel? Najlepšie na tom je značka Volvo, ktorá má v úmysle do rokov 2030 – 2032 zo svojej výroby predávať až 50 % elektrifikovaných vozidiel.

Spaľovací motor

Prvé benzínové aj naftové motory sa objavili už koncom 19. storočia. Za viac ako sto rokov však ich vývoj zaznamenal veľké pokroky. Vo všeobecnosti možno povedať, že spaľovacie motory sú tepelne hnané stroje, v ktorých sa tepelná energia mení priamo na mechanickú energiu.

Od ostatných tepelných strojov sa líšia tým, že hnacím médiom v nich sú splodiny spaľovania. Benzínový typ motora štandardne funguje na princípe iskry, ktorá zapáli horľavú zmes – v tomto prípade benzín.

Výkon hnacej sily je regulovaný pomocou škrtiacej klapky, ktorá sa po stlačení plynového pedálu otvorí a do motora sa dostane viac vzduchu. Riadiaca jednotka motora potom upraví dávku paliva.

Naftový motor ale pracuje na princípe vznietenia. V spaľovacom priestore sa vzduch stláča, čím stúpne jeho teplota. Následne sa v správnej chvíli vstrekne palivo a dôjde k vznieteniu.

Samozrejme, princíp fungovania spaľovacieho motora priamo predurčuje aj jeho výhody a nevýhody.

Výhody

Vo všeobecnosti môžeme hlavné výhody spaľovacích motorov zhrnúť nasledovne:

dosahujú vysoké účinnosti premeny energie

dajú sa skonštruovať pre rôzne účely, palivá i veľkosti

možno ich rýchlo uviesť do prevádzky

najmä s kvapalnými palivami umožňujú dosahovať nízke spotreby paliva a nízke výkonové hmotnosti.

Benzínový motor má v porovnaní s naftovým motorom niekoľko základných výhod. V prvom rade je to jeho obstarávacia cena, ktorá je zvyčajne nižšia, ako je tomu pri vozidlách s naftovým alebo alternatívnym pohonom. Poskytuje tiež vyšší komfort pri jazde, motor je tichší a nespôsobuje toľko vibrácií.

K ďalším výhodám patrí aj lacnejší servis, vyššia odolnosť pri nízkych teplotách a menšie náklady na údržbu či náhradné diely. Naproti tomu vozidlá s naftovým pohonom majú väčší výkon, vyššiu odolnosť motora a tým aj dlhšiu životnosť.

Veľkou prednosťou naftového motora je tiež nízka spotreba paliva a skutočnosť, že je efektívny pri nízkych i stredných otáčkach. Rovnako mu nevadí ani vyššia záťaž vozidla. V porovnaní s benzínom je tu aj nižšia cena za naftu.

Nevýhody

Vo všeobecnosti môžeme nevýhody spaľovacích motorov zhrnúť nasledovne:

negatívny vplyv na životné prostredie

pre štart sa vyžaduje cudzí zdroj energie

nevýhodný priebeh výkonových charakteristík

nízka životnosť motoru.

Medzi základné nevýhody benzínového motoru patrí najmä vyššia spotreba paliva. Ďalším problémom je slabšia odolnosť motora a menší výkon pri nižších otáčkach. Z toho dôvodu je benzínový pohon vhodný pre tých, ktorí vozidlo plánujú využívať najmä na jazdu po meste a do blízkeho okolia.

K hlavným nevýhodám naftového motora zase patrí vyššia obstarávacia cena vozidla. Rovnako treba počítať s vyššími nákladmi na servis, problémami so štartovaním pri nízkych teplotách, vysokou hlučnosťou a vibráciami. Vozidlo s naftovým pohonom kupujte najmä vtedy, ak počítate s častými cestami na dlhšie trasy.

Hybridný motor

Aj keď to znie neuveriteľne, prvé hybridné autá vznikli už v 19. storočí. O prvý pásovo vyrábaný hybridný automobil sa však postarala až automobilka Toyota (Prius), a to v roku 1997.

Vo všeobecnosti môžeme o hybridných vozidlách povedať, že predstavujú automobil, ktorý je poháňaný minimálne dvoma rozličnými druhmi pohonu. Zvyčajne sa používa kombinácia benzínový/naftový motor a elektromotor.

Pri jazde sa môže spaľovací motor využívať samostatne alebo spoločne s elektromobilom. Cieľom je dosiahnuť čo možno najnižšiu spotrebu paliva, šetriť energiu a prípadne ju aj rekuperovať, a to v niektorých situáciách.

Spolupráca spaľovacieho motora a elektromotora spočíva v tom, že prvý z nich sa dostáva k slovu pri vyšších rýchlostiach (napríklad jazda mimo mesta). Naproti tomu elektromotor sa zapína približne pri rýchlosti 25 km/h. V niektorých prípadoch však oba motory môžu pracovať aj súčasne.

Hybridný motor je preto ideálny, ak často jazdíte v meste a musíte neustále pribrzďovať a zastavovať. Elektromotoru totiž niečo také vôbec nevadí, čo vám výrazne šetrí spotrebu paliva.

Pokiaľ premýšľate nad kúpou plug-in hybridného vozidla, rozdiel je najmä v tom, že takéto auto budete musieť dobíjať.

Výhody

Medzi hlavné výhody hybridných vozidiel patria:

Ekologická jazda – nižšia spotreba paliva a menej emisií v ovzduší

– nižšia spotreba paliva a menej emisií v ovzduší Nízke prevádzkové náklady – nižšie náklady na údržbu, pretože niektoré súčiastky sa menej opotrebúvajú

– nižšie náklady na údržbu, pretože niektoré súčiastky sa menej opotrebúvajú Tichý chod – elektromotor je mimoriadne tichý

– elektromotor je mimoriadne tichý Lepšia akcelerácia – hodí sa najmä pri predbiehaní a pri rozbehu vozidla.

Nevýhody

Ako už iste tušíte, hlavnou nevýhodou vozidiel s hybridným pohonom je ich vyššia obstarávacia cena. Rovnako musíte počítať aj s tým, že nie všetky autoservisy sú schopné a ochotné pustiť sa do opravy takéhoto vozidla.

Medzi ďalšie nevýhody hybridov patrí ich nižší výkon (kvôli menšiemu spaľovaciemu motoru). Okrem toho je to aj vyššia váha vozidla, ktorú má na svedomí pridaná batéria.

Záver

Pri rozhodovaní medzi hybridom a vozidlom na klasický pohon je najdôležitejšie zvážiť dobu používania vozidla. Ak hľadáte vozidlo, ktoré by ste radi využivali aspoň 5 rokov a viac, je dobrým nápadom poobhliadnuť sa po hybride. Hybridné vozidlo vás tiež poteší v prípade, že často jazdíte v meste a trčíte v zápchach.

Ak sa potrebujete rozhodnúť medzi benzínovým a naftovým motorom, zvážte najmä dĺžku vašich jázd. Ak často jazdíte na dlhú vzdialenosť, napríklad dochádzate do práce, rozumnejšia voľba je naftový motor. Naopak, pri jazde v meste je zase výhodnejší benzínový motor.