Táto surovina sa neznesie s nepriľnavou panvicou. Nikdy ju do nej nevkladajte!

Výhodou nepriľnavej panvice je najmä to, že dokáže rýchlo a bez väčšieho množstva tuku pripraviť jedlo, ktoré by sa nám k inému typu kuchynského riadu inak prilepilo. Okrem toho si nevyžaduje náročnú údržbu a pomerne dlho vydrží.

Neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by nám prikazovalo, koľko oleja, masti či masla použiť pri varení na nepriľnavej panvici. Niektorí výrobcovia však upozorňujú, že ťažké rastlinné oleje môžu na povrchu zanechať povlak, ktorý oslabí nepriľnavosť.

Ak by sme mali spomenúť jednu vec, ktorú by ste nikdy nemali použiť pri príprave jedla na nepriľnavej panvici, je to čoraz obľúbenejší olej v spreji. Tento produkt totiž obsahuje látku lecitín, ktorý slúži na jeho zriedenie.

Časté používanie oleja s obsahom lecitínu spôsobí, že sa táto látka privarí k povrchu panvice a časom sa na ňom začne hromadiť. Potom sa jej už len ťažko zbavíte. Väčšina olejov v spreji okrem toho vrie pri nižšej teplote ako tradičný olej. Tieto výrobky tak pri bežnom varení môžu poškodiť nepriľnavý povrch panvice.

Ak budete často používať nepriľnavú panvicu v kombinácii s olejom v spreji, jej povrch bude čoskoro veľmi lepivý. Takémuto výsledku sa však našťastie dokážete vyhnúť jednoduchou zámenou oleja v spreji za obyčajné maslo. Ak potrebujete len tenkú vrstvu tuku, pokvapkajte panvicu rastlinným olejom a rozotrite ho po nej napríklad pierkom alebo papierovou utierkou.