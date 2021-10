Polícia varuje: Zlodeji si takto značia byty, ktoré potom vykradnú

ZLODEJI SI TAKTO ZNAČIA BYTY, KTORÉ POTOM VYKRADNÚ AK STE ICH SPOZNALI, VOLAJTE NÁM❗☎️ ✅V priebehu uplynulého obdobia sme Vás informovali o náraste prípadov krádeží vlámaním do bytov, ku ktorým dochádza bez zjavného porušenia vchodových dverí. Prípady sme zaznamenali na viacerých miestach Bratislavy, pričom v súvislosti s týmito skutkami policajti tretieho bratislavského okresu vzniesli v priebehu tohto roka obvinenie jednej osobe – štátnemu príslušníkovi Gruzínska. Ten je v súčasnosti stíhaný väzobne. ✅Za obdobie od polovice mesiaca júl 2021 až ku dnešnému dňu evidujeme na území Bratislavy viac ako 20 takýchto skutkov, pri ktorých došlo k prekonaniu uzamykacieho mechanizmu vstupných dverí do bytov nezisteným spôsobom. Vo väčšine prípadov sa jednalo o bezpečnostné dvere s bezpečnostnými vložkami aj vyšších tried s tzv. jamkovými kľúčmi. ✅Na základe kamerových záznamov ktorými disponujú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V, sa obraciame na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení neznámych osôb. Tieto osoby boli v nočných hodinách zachytené kamerami priamo pri značení si vchodových dverí do bytov. Značenie prebiehalo v nočných hodinách cca. Okolo 02.00 h a 03.00 h najmä v okolí Smolenickej ulice. ✅V tejto súvislosti znova apelujeme a vyzývame občanov k zvýšenej pozornosti a všímavosti! ❗Polícia v tejto súvislosti odporúča nasledovné: