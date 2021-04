Pribudli stovky prípadov koronavírusu a desiatky obetí

Naď: Zo začiatku by malo tvoriť nový Najvyšší správny súd SR minimálne 21 sudcov

DNES - 12:19 Domáce

Zo začiatku by malo tvoriť nový Najvyšší správny súd SR minimálne 21 sudcov, ktorí by vytvorili sedem senátov. Uviedol to úspešný kandidát na pozíciu predsedu NSS SR Pavol Naď.