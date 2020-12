Koaliční politici reagovali na zadržanie Jaroslava Haščáka

Minister školstva chce tretí návrh na návrat žiakov do škôl predstaviť do 23.12.

Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra.