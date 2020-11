Sociálna poisťovňa pripomína žiadateľom o pandemickú PN, aby nezabúdali na e-formulár

Sociálna poisťovňa (SP) pripomína poistencom, ktorí žiadajú o pandemické nemocenské, aby po uznaní práceneschopnosti lekárom nezabúdali na vyplnenie a odoslanie elektronickej žiadosti o túto dávku poisťovni. Urýchli to vybavenie žiadosti. Informoval o tom Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou.

„Formulár je zverejnený na webovej stránke SP, treba si vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca podľa toho, či má alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz,“ ozrejmila poisťovňa.

Ako doplnila, lekár tak ako doteraz zašle do evidencie SP potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca uznanej z dôvodu karanténneho opatrenia, resp. izolácie. „Poistenec by už nemal čakať, že sa s ním skontaktuje zamestnanec SP, ako to bolo počas 1. vlny pandémie, ale sám si vyplní uvedenú žiadosť o pandemické nemocenské a elektronicky ju odošle,“ upozornila poisťovňa. Cieľom tohto postupu, o ktorom SP informovala už začiatkom novembra, je snaha urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie „péenky“, a to bez ďalšej telefonickej komunikácie.