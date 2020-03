Video: Austrálčanku vyhostili z Číny. Toto na ulici robiť nemala

47-ročná Austrálčanka, známa len ako pani Liangová, priletela v marci do Pekingu, kde strávila iba jediný deň, keď sa s mestom musela rozlúčiť. Čínska vláda jej totiž doručila nariadenie, podľa ktorého mala žena okamžite opustiť krajinu.

Liangová sa v krajine zmietanej koronavírusom dopustila chyby, ktorá by za iných okolností bola nepochopiteľná – v čase, keď sa po príchode do inej krajiny mala nachádzať v karanténe, sa žena vybrala do ulíc zabehať si.

Na sociálne siete preniklo video s Liangovou, ktorá po meste behá bez akýchkoľvek ochranných pomôcok. Ženu na ulici zastavil a nahral zdravotník, ktorý ju hneď upovedomil o tom, že v týchto dňoch musí ostať doma.

Liangová sa zdravotníka pokúsila presvedčiť, že potrebuje športovať, aby doma neostala chorá – inak by sa o ňu nemal kto postarať. V jednom momente sa dokonca dožadovala pomoci s tým, že ju údajne obťažujú. Debatu preložil denník CNN International.

K Austrálčanke sa napokon dostali policajti, u ktorých ale tiež neuspela. Vysvetlili jej, že pokiaľ sa nachádza na území Číny, musí rešpektovať tamojšie nariadenia a zákony. Prípad sa napokon dostal až pred vládu, ktorá ukončila platnosť Liangovej pracovných víz a nariadila jej opustiť krajinu.

Liangovú tiež s okamžitou platnosťou prepustili zo zamestnania. Pracovala pre čínsku filiálku nemeckého farmaceutického giganta Bayer. Spoločnosť ako dôvod uviedla neuposlúchnutie opatrení na boj proti epidémii Covid-19.