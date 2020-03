Kollár: Ustanovujúca schôdza pravdepodobne bude do konca týždňa

Potom bude podľa neho už len otázkou dní, kedy bude vymenovaná nová vláda. Veci sa podľa neho posunú aj po pondelkovom (16. 3.) stretnutí prezidentky Zuzany Čaputovej so súčasným a budúcim premiérom. Uviedol to v nedeľnej relácii TA3 V politike v diskusii so zástupcom OĽaNO Eduardom Hegerom, podpredsedníčkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou a predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Predstavitelia budúcej štvorkoalície naďalej nezverejnili ďalšie mená novej vlády. Chcú najprv nechať prezidentku, aby si konkrétne osoby preverila.

„Ide to rýchlo a ide to dobre,“ zhodnotil Sulík formovanie novej vlády. Heger hovorí o „vláde dohody“. Nový prístup k vládnutiu avizovala aj Remišová. Zdôraznila, že ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj vznikne transformáciou, nejde o nový úrad.

Remišová tiež povedala, že lídri budúcej koalície naďalej rokujú o požiadavke Za ľudí o krížovú kontrolu ministerstiev. Pripustila, že možno bude fungovať na dobrovoľnej báze. Sme rodina nutnú krížovú kontrolu odmieta. Nevylučuje však spoluprácu s inými stranami. Sulík taktiež tvrdí, že hoci je kontrola dôležitá, sú tu na ňu iné orgány. Dobrovoľnú spoluprácu víta, potvrdil, že oslovený koaličným partnerom bol už z ich strany Jozef Mihál.