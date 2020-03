Premiér: Od pondelka začneme veľmi obozretne distribuovať rúška

Hľadá sa však kľúč, podľa ktorého sa budú čo najefektívnejšie rozdávať. "Od pondelka (16. 3.) začneme obozretne distribuovať to množstvo rúšok, ktoré už máme," uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii V politike na TA3.

Na skladoch by sa mali objaviť aj respirátory s filtrami FFP2. Taktiež sa bude podľa Pellegriniho riešiť, ako sa bude narábať s respirátormi s filtrami FFP4, pretože tie musia dostať hlavne ľudia na klinikách. „Na budúci týždeň sa to už bude zlepšovať,“ uviedol predseda vlády SR na margo dodávania rúšok.

Nemocnice v Banskej Bystrici a Bratislave priebežne dokupujú ochranné pomôcky, aby ich mali k dispozícii, hovorí Pellegrini. Priznal však, že o rúška je obrovská vojna. „My súperíme s každou krajinou na spoločnom trhu,“ poznamenal premiér.

V relácii tiež povedal, že Slovensko už malo zarezervované dva milióny rúšok na Ukrajine. Podmienkou však podľa Pellegriniho bola platba v hotovosti. „Už sme pripravovali hotovosť 1,2 milióna eur v kufri, aby sme sadli do vládneho špeciálu a jednoducho po ne išli. Prišiel tam priekupník z Nemecka, ktorý to celé preplatil a kúpil,“ priblížil premiér.

V pondelok sa začne testovanie na nový koronavírus aj v nemocniciach v Košiciach a Banskej Bystrici. „Výsledky sa tak zrýchlia. Dochádza k prenosu ochorenia, zatiaľ sa však pri každom jednom dalo zistiť, odkiaľ tá nákaza prišla,“ povedal Pellegrini.

Potvrdil, že vláda sa na svojom nedeľňajšom mimoriadnom rokovaní bude zaoberať aj plánom, ako zobrať ľudí zo zahraničia späť na Slovensko. Vláda by mala tiež rokovať o tom, či obmedzia prevádzku reštaurácií iba na obedňajší čas, a či úplne zavrú všetky pohostinstvá a krčmy. Taktiež budú ministri rokovať aj o tom, či nepristúpia k zatvoreniu ďalších obchodných prevádzok. Občanov SR premiér ubezpečil, že potraviny, drogéria aj lekárne ostanú otvorené.

V pondelok by mal Pellegrini viesť aj rokovania s výstaviskom Incheba, ktoré sa nachádza v Bratislave. „Budeme potrebovať takéto priestory na určitú koncentráciu ľudí v uzavretom priestore, ak bude treba,“ podotkol s tým, že dúfa, že to nepríde. Areál výstaviska by podľa Pellegriniho mohol slúžiť na mobilné testovanie ľudí, kde ľudia jednou bránou vojdú a druhou vyjdú. Výstavisko by mohlo tiež slúžiť aj ako zhromaždisko chorých ľudí, ak by ich nezvládali nemocnice .