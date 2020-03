Straty spôsobené koronavírusom môžu podnikatelia znížiť odkladom daní

Ďalšou možnosťou, ako ušetriť náklady, je požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Pokiaľ podnikateľ pre chorobu alebo karanténu zmeškal termín na podanie daňových priznaní, hlásení či iných výkazov, môže požiadať o odpustenie zmeškania lehoty. Upozornila na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

„Odložiť si daňové povinnosti je pre podnikateľa vhodné, ak zatiaľ ešte nemá spracované daňové priznanie, účtovnú závierku či nemá zaplatené dane za minulý rok. Je to zodpovedné rozhodnutie najmä v situácii, keď môže byť nariadená okamžitá karanténa účtovníkom, daňovým poradcom či zamestnancom ekonomických oddelení,“ uviedla Marcela Bošková zo SKDP.

Termín na podanie daňového priznania a zaplatenia dane si môžu podnikatelia bez udania dôvodu odložiť o tri mesiace. Stačí vyplniť jednoduchý elektronický formulár a odoslať ho finančnej správe najneskôr do konca marca. Formulár má názov „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“ a je dostupný na webovej stránke Finančnej správy SR.

Ak pre opatrenia súvisiace s koronavírusom poklesnú podnikateľom tržby alebo je ohrozená ich platobná schopnosť, môžu požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Žiadosť by mala byť podaná dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby správca dane žiadosť stihol spracovať.

Podľa Boškovej však daňové úrady v praxi neakceptujú, ak sú v jednej žiadosti zosumarizované preddavky za viac mesiacov či štvrťrokov. „Daňoví úradníci od podnikateľov vyžadujú, aby podávali samostatnú žiadosť pre každú jednotlivú splátku preddavku,“ upozornila daňová poradkyňa. Táto prax daňových úradníkov však podľa nej nemá oporu v daňových zákonoch. „V mimoriadnej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza, by preto bolo vhodné, aby od prebyrokratizovanej praxe daniari ustúpili a podnikateľom umožnili podať jednu žiadosť aj za viacero preddavkov naraz,“ dodala.

Jozef Vasilík zo SKDP si myslí, že asi bude nutné apelovať na Ministerstvo financií SR a Finančnú správu (FS) SR, aby v odôvodnených prípadoch žiadosti o zníženie preddavkov akceptovali. Podľa Boškovej by tiež mala FS správcov dane inštruovať, aby vyhoveli žiadostiam o odpustenie zmeškania lehôt, ktoré sa určite začnú objavovať po opadnutí najväčšej vlny problémov súvisiacich s novým koronavírusom.

Ešte vhodnejším postupom by však podľa nej bolo, ak by urýchlené opatrenia prijala vláda SR. Ich cieľom by malo byť dočasné pozastavenie tvrdého sankčného systému za daňové pochybenia, na ktoré v takejto mimoriadnej situácii nemajú podnikatelia objektívne žiadny reálny dosah.