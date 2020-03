UNAS považuje vládou schválenú úpravu cestnej dane za zlú a nedostatočnú

Dosluhujúca vláda podľa Stanislava Skalu z UNAS nedodržala slovo, že sa výška sadzieb cestnej dane priblíži k úrovni v ostatných krajinách V4. Zároveň dodal, že odmietla zásadu zohľadnenia podpory ekologickejšej prepravy, ktorú ako kritérium sama navrhla.

UNAS preto podľa Skalu podnikne všetky kroky, aby presvedčila novú vládu o svojich návrhoch na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských autodopravcov, ktoré už boli predložené na Ministerstvo financií SR. Podľa Skalu by sa nemali zvyšovať náklady pre dopravcov, ktoré „nechcú premietnuť do ceny tovaru pre spotrebiteľov a spokojnosť zákazníka“.

Vláda vo štvrtok (5. 3.) schválila návrh zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý na rokovanie predložil rezort financií v nadväznosti na požiadavky autodopravcov. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej doprave na Slovensku by sa podľa návrhu malo znížiť. Zároveň by sa tým mala posilniť ich konkurencieschopnosť voči autodopravcom z iných krajín.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vo štvrtok po zasadnutí vlády poznamenal, že ide o akúsi „podlžnosť“ v rámci rokovaní s autodopravcami, ktoré sa uskutočnili ešte pred februárovými parlamentnými voľbami. Návrh podľa neho reflektuje na dohodu s Česmadom.

Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa v návrhu pohybujú v rozmedzí od 50 % do 10 % s ohľadom na vek vozidla. Legislatívna úprava ponecháva environmentálny aspekt zvýhodnením vozidiel s nižším vekom. Vozidlá do troch rokov by mali mať úľavu 50 %, vozidlá staršie ako 13 rokov by mali byť bez úľavy.

Rezort dopravy súčasne navrhol odstrániť podmienku „párovania“ vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave. Úľava, ktorá je aktuálne platná len na súpravy, by tak mala platiť aj na všetky samostatné ťahače a návesy.