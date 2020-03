Na Slovensku potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom

V piatok o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). "Infikovaný je 52-ročný muž, ktorý sa podľa všetkého nakazil tzv. sekundárnym prenosom," uviedol na piatkovom tlačovom brífingu. Má ísť o muža z menšieho mesta pri Bratislave.

„Pacient nemá cestovateľskú anamnézu, nebol v zahraničí, v oblasti s rozšíreným výskytom vírusu,“ objasnil Pellegrini. „Jeho syn bol v Benátkach, no hoci on sám nevykazuje žiadne príznaky, jeho otec sa mohol nakaziť od neho, ale detaily sa prešetrujú,“ skonštatoval premiér. „Ide o ľahší priebeh ochorenia, pacientovi klesá teplota,“ dodal. Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že pacient ako symptómy uvádzal kašeľ a zvýšenú teplotu. „ Nemám informáciu o tom, že by mal zápal pľúc, nedisponujem ani ďalšími detailmi, to všetko sa teraz zisťuje," dodal.

Pacient je momentálne hospitalizovaný na klinike infektológie Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch. „Keď pocítil príznaky, zamieril rovno na túto kliniku, nebol v kontakte s inými pacientmi nemocnice,“ ubezpečil Pellegrini.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas informoval, že v súčasnosti sa realizuje vyšetrovanie kontaktov pacienta. „Vo všeobecnosti ideme v pôvodnom režime, budeme sa snažiť zachytiť ďalšie importované prípady, ktoré sa nedajú vylúčiť, situácia je zvládnutá, opatrenia mieria k tomu, aby sme riziká minimalizovali,“ doplnil.

Premiér oznámil, že v UNB sú zakázané návštevy, nevylúčil, že toto opatrenie bude platiť aj v ostatných nemocniciach. V piatok o 13.00 h má zasadnúť ústredný krízový štáb na ministerstve vnútra. „Podľa toho, aké budú informácie o pacientovi, budú prijaté opatrenia,“ dodal.

Vyzval zároveň nepodľahnúť panike. Tým, ktorí majú podozrenia, prípadne pociťujú subjektívne symptómy naznačujúce ochorenie, odporučil, aby telefonovali príslušné infolinky alebo kontaktovali svojho lekára telefonicky. „Určite nie je dobré v takýchto prípadoch ísť osobne k lekárovi, lebo takýto človek potenciálne môže ohroziť zdravie druhých,“ upozornil premiér. „Ak sa takémuto pacientovi zhorší zdravotný stav, príde pre neho rýchla zdravotná pomoc,“ ubezpečil. Zdôraznil, že ide o prvý prípad. „Nie je dôvod, aby sme teraz vykupovali obchody a na barikádovanie sa doma je potrebné zachovávať zásady hygieny, dávať si väčší pozor,“ dodal.

Vedúca národného referenčného centra pre chrípku Edita Staroňová informovala, že v prípade podozrení na koronavírus bolo k piatku v rámci Slovenska preskúmaných 306 vzoriek s negatívnym výsledkom, jedna vzorka bola pozitívna.

Príznaky ochorenia

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu je dva až 14 dní, priemerne šesť dní. Nový koronavírus sa prenáša z človeka na človeka.

Na vírusové ochorenie COVID-19 neúčinkujú antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Liečba je symptomatická. U ľudí infikovaných novým koronavírusom sa začala podporná liečba bežne dostupnými liekmi, ktorá zmierňuje príznaky infekcie, približuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Premiér ešte vo februári vyhlásil, že Slovensko je na nový koronavírus pripravené. Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite call centrá, poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili, či sa chystajú do krajín, v ktorých sa nákaza potvrdila. Rovnako je k dispozícii emailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk.

Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Vo svete k dnešnému dňu zaznamenalo 98.171 prípadov nákazy novým koronavírusom, 3385 ľudí zomrelo. V európskych krajinách bolo doteraz 5544 potvrdených prípadov, zomrelo 159 ľudí. Najviac prípadov aj úmrtí hlási Taliansko.

Koronavírus je nebezpečný tým, že sa šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou, čo je najťažšie kontrolovateľný spôsob šírenia infekčnej nákazy. Dôležité je dodržiavania základných hygienických pravidiel. Pokiaľ ide o používanie rúšok a respirátorov, má to podľa ÚVZ SR význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením.