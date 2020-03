Kiššová: Šanca na koalíciu zmeny sa nezahadzuje a nepodmieňuje

Strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí by sa podľa bývalej poslankyne za SaS Jany Kiššovej mali v prvom rade dohodnúť na rozumnej, spoľahlivej, zodpovednej, konzistentnej a trvalo udržateľnej koalícii. „Toto je šanca, ktorá sa nezahadzuje a nepodmieňuje menej dôležitými vecami. Napríklad, nech dajú do programového vyhlásenia len prieniky programov, to, na čom sa zhodnú,“ povedala Kiššová v Tablet.tv s tým, že vládu treba stavať na kompromise.

Ona sama na jeseň 2019 spolu so skupinou poslancov okolo Ľubomíra Galka odišla zo SaS a pôvodne mala byť v parlamentných voľbách líderkou Demokratickej strany (DS). Napokon sa rozhodla vôbec nekandidovať a pred voľbami svojim voličom odporučila voliť SaS. „Bolo to komplikované a možno ťažko čitateľné,“ priznáva. Zo SaS odišla podľa vlastných slov pre vnútrostranícke spory a šancu pokračovať v DS považovala za reštart.

Za reálnu cestu, ako sa zapojiť do politiky zmeny, však považovala ponuku Igora Matoviča, ktorý chcel členom DS dať k dispozícii 15 miest na kandidátke OĽaNO. Keď to DS väčšinovo odmietla a chcela ísť do volieb samostatne, Kiššová žiadala, aby strana v prípade nízkych preferencií z volebného boja pred voľbami odstúpila, aby hlasy opozičných voličov neprepadli. "Ak v takýchto zásadných veciach nemáte ľudí za sebou, jednoducho nemôžete viesť kandidátku,“ dodala.

Skutočnosť, že sa SaS po desiatich rokoch dostala k šanci stať sa súčasťou vládnej koalície, považuje Kiššová za úspech tejto strany. Potenciál však mala podľa nej lepší, ako dosiahnutých 6,22 percenta. „Strany vrátane SaS robili v kampani chyby, snažili sa naskočiť na vlny, o ktorých si mysleli, že sa od nich očakávajú a nerobili konzistentne svoju politiku, takú, ako dlhé roky predtým,“ povedala. Za silnú stránku SaS v budúcej vládnej koalícii Kiššová považuje to, že táto strana odolala populizmu a snažila sa aj v kampani ponúkať realizovateľné projekty.