Sulík naďalej deklaruje záujem o post ministra financií

Predseda SaS naďalej deklaruje záujem o post ministra financií, no necháva to na ďalšie rokovania. Potvrdil to novinárom pred štvrtkovým stretnutím lídrov OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, ktorí začínajú prvýkrát spoločne rokovať o možnej koalícii.

„Ja som už môj záujem deklaroval, ale nechám to hlavne na to naše vyjednávanie, ktoré budeme mať dnes a možno ďalšie dni,“ reagoval Sulík na otázky týkajúce sa jeho nominácie na post ministra financií. Nevylúčil, že po štvrtkovom rokovaní štyroch lídrov už bude vedieť, či ním bude. „To závisí od toho, ako to dopadne,“ reagoval.

Predseda OĽaNO Igor Matovič privítal lídrov vo štvrtok večer za okrúhlym stolom v reštaurácii na Bratislavskom hrade. „Začíname od čistého stola,“ povedal a dodal, že dnes budujú základy.

Sulík aj predseda Sme rodina Boris Kollár privítali rozhodnutie strany Za ľudí pristúpiť k oficiálnym rokovaniam o možnej koalícii. „Chvíľku to trvalo, 'vajatali', ale vysvetlili prečo. Som veľmi rád, že sa pridali, lebo toto bola spoločenská objednávka. Myslím si, že by to ich voliči veľmi ťažko niesli, keby sa rozhodli inak,“ reagoval Kollár na rozhodnutie strany Andreja Kisku.

„Matematika nepustí,“ odpovedal predseda Sme rodina na pochybnosti Kisku o prerozdelení mandátov v pomere 8 : 3 : 2 : 2. Osem miest má dostať OĽaNO, tri Sme rodina, po dve SaS a Za ľudí. Podľa Sulíka sa budú vo štvrtok lídri rozprávať aj o tomto prerozdelení.