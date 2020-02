Danko vylučuje, že by SNS nebola po voľbách v parlamente

„Chcel by som ukázať, že vylučujem, že by SNS nebola v parlamente,“ povedal s tým, že by rád dokázal, aké mylné sú výsledky prieskumov.

Svoje pôsobenie vo funkcii predsedu NR SR hodnotiť nechcel, človek by sa nemal podľa neho sám hodnotiť. Dodal však, že je vďačný za príležitosť byť v politike a za získané skúsenosti.

„Ja som bojoval zodpovedne s SNS v tejto koalícii,“ povedal Danko s tým, že hodnotiť to budú ľudia. Poukázal na zavedenie rekreačných poukazov či vyššie platy učiteľov a ďalšie opatrenia.

Na otázku, čo bude robiť, ak sa nedostane do parlamentu, odpovedal tým, že to čo predtým. „Myslím si, že sa uživím,“ poznamenal.